В США постепенно начали снимать карантин

euronews

CentralAsia (CA) - В США приступили к снятию карантина, сообщает euronews.

После обнародования «дорожных карт» отмены санитарных ограничений властями штатов, первыми к снятию карантина приступили в Джорджии, Южной Каролине, Оклахоме и Аляске.

По данным местных СМИ, на пляжах Лос-Анджелеса, несмотря на начавшуюся жару, народа было значительно меньше, чем обычно.

Тем временем Дональд Трамп сообщил, что прекращает практику ежедневных брифингов поскольку, «лживые СМИ задают только враждебные вопросы, а затем отказываются сообщать правду или точные факты».

В США Нью-Йорк - город и одноименный штат - остаются главными очагами эпидемии.

Число жертв коронавируса там за минувшие сутки составило 437 человек, при этом губернатор штата отмечает, что ежедневная смертность держится примерно на одном уровне.