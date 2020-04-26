[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В США постепенно начали снимать карантин
euronews
euronews

CentralAsia (CA) -  В США приступили к снятию карантина, сообщает euronews.

После обнародования «дорожных карт» отмены санитарных ограничений властями штатов, первыми к снятию карантина приступили в Джорджии, Южной Каролине, Оклахоме и Аляске.

По данным местных СМИ, на пляжах Лос-Анджелеса, несмотря на начавшуюся жару, народа было значительно меньше, чем обычно.

Тем временем Дональд Трамп сообщил, что прекращает практику ежедневных брифингов поскольку, «лживые СМИ задают только враждебные вопросы, а затем отказываются сообщать правду или точные факты».

В США Нью-Йорк - город и одноименный штат - остаются главными очагами эпидемии.

Число жертв коронавируса там за минувшие сутки составило 437 человек, при этом губернатор штата отмечает, что ежедневная смертность держится примерно на одном уровне.

print
  • В школах и детских садах Таджикистана объявлены внеочередные каникулы
  • В Узбекистане возобновили деятельность ряд предприятий (список)
  • В России при жесткой посадке вертолета пострадали 6 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com