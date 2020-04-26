Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

CentralAsia (CA) - Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к коронавирусу, сообщает ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен, передает РИА Новости.



«Было проведено интересное исследование. Были исследованы T-клетки на их реактивность к новому коронавирусу - к вирусу Covid-19 у пациентов, перенесших инфекцию. Но исследовали и пациентов, которые не перенесли заболевание. То есть Т-клетки, которые собирались у пациентов до этой эпидемии. Удивительным образом, хотя многих, кто этим занимается, это и не удивило, было установлено, что у 34% (этих) пациентов были реактивные Т-клетки, хотя у них никогда не было контакта Covid-19», - заметил Дростен.



По словам эксперта, упомянутые им исследования в лаборатории берлинской клиники Charite показали, что ряд коронавирусов, вызывающих простуду, имеют сходные участки с COVID-19 и могут стимулировать Т-клетки, которые до определенной степени противостоят как коронавирусам, вызывающим простуду, так и Covid-19.



Таким образом, сказал Дростен, результаты исследования не позволяют сделать обобщение о том, что 34% населения могут иметь иммунитет против нового коронавируса, в результате чего пандемия завершится быстрее. Однако он обратил внимание на очень мягкие и незаметные случаи заболевания, и это может быть объяснено наличием иммунитета у некоторой части населения, возникшего в результате заболевания другими видами коронавирусов.