Количество зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 2660

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14:35 в Казахстане зарегистрировано еще 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Алматинской области - 7, Акмолинской области - 1.
Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, на сегодняшний день в стране подтверждены 2660 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы – 842;
- Нур-Султан – 479;
- Кызылординской области – 177;
- Шымкент – 162;
- Западно-Казахстанской области – 116;
- Карагандинской области – 113;
- Туркестанской области – 108;
- Атырауской области – 108;
- Жамбылской области – 104;
- Павлодарской области – 94;
- Акмолинской области – 93;
- Алматинской области – 93;
- Актюбинской области – 55;
- Костанайской области – 43;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Мангистауской области – 27;
- Восточно-Казахстанской области – 16.