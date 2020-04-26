Количество зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 2660

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14:35 в Казахстане зарегистрировано еще 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Алматинской области - 7, Акмолинской области - 1.

Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, на сегодняшний день в стране подтверждены 2660 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы – 842;

- Нур-Султан – 479;

- Кызылординской области – 177;

- Шымкент – 162;

- Западно-Казахстанской области – 116;

- Карагандинской области – 113;

- Туркестанской области – 108;

- Атырауской области – 108;

- Жамбылской области – 104;

- Павлодарской области – 94;

- Акмолинской области – 93;

- Алматинской области – 93;

- Актюбинской области – 55;

- Костанайской области – 43;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Мангистауской области – 27;

- Восточно-Казахстанской области – 16.

Коронавирус в Казахстане

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