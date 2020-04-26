Фотографии Орозо со всего мира во время пандемии

Социальное дистанцирование во время намаза в мечети, Исламабад

CentralAsia (KG) - Пандемия коронавируса заставляет мусульман адаптироваться, проводя священный месяц больше дома, чем в мечети, больше онлайн, чем лично. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс».

Большие застолья, которые собирали толпы родственников, сократились до скромных блюд для ближайших родственников. Имамы, которые вели молитвы в переполненных мечетях, обращаются к верующим через Zoom. Карантин и инструкции по социальному дистанцированию уменьшили веселую ночную жизнь городов с многочисленным мусульманским населением, от Каира до Джакарты и Дирборна, штат Мичиган.

Для 1,8 миллиарда мусульман мира священный месяц Орозо — это социальная и духовная вершина, время собираться с друзьями и семьей и сосредоточиться на посте, молитве и Коране.

Но пандемия коронавируса трансформирует этот Орозо во всем мире, опустошая мечети, отменяя общие молитвы и вынуждая семьи заменять встречи виртуальными.

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