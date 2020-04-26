В России зарегистрировано рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки
- Азия и мир, общество
- 15:57, 26 апреля 2020
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- Обновлено: 16:16, 26 апреля 2020
CentralAsia (CA) - За последние сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 6361 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
В стране от коронавируса за сутки скончались 66 человек.
На 26 апреля общее количество случаев заражения в России достигло 80 949, из них скончались — 747, выздоровели — 6767.