В России зарегистрировано рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 6361 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

В стране от коронавируса за сутки скончались 66 человек.

На 26 апреля общее количество случаев заражения в России достигло 80 949, из них скончались — 747, выздоровели — 6767.