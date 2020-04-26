В Ухане в больницах не осталось ни одного пациента с коронавирусом

CentralAsia (CA) - В больницах китайского города Ухань не осталось ни одного пациента с коронавирусом. Об этом 26 апреля сообщил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

«Благодаря усилиям врачей и помогающим им со всей страны медикам, по состоянию на 26 апреля, в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией», - сказал на брифинге Ми Фэн.



В конце 2019 года город Ухань в провинции Хубэй стал очагом вспышки коронавируса. Ранее сообщалось, что за последние сутки в Китае коронавирусом заразились 11 человек.