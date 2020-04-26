В Казахстане количество зараженных коронавирусом приблизилось к 2,7 тыс

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:50 в Казахстане зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в Атырауской области - 10, городе Нур-Султан - 9, городе Шымкент - 5, Алматинской области - 4, городе Алматы - 4, Павлодарской области -1.

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Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, на сегодняшний день в стране подтверждены 2693 случая регистрации коронавируса, из них в:

- в городе Алматы – 846;

- Нур-Султан – 482;

- Шымкент – 167;

- Кызылординской области – 177;

- Атырауской области – 118;

- Западно-Казахстанской области – 116;

- Карагандинской области – 113;

- Туркестанской области – 108;

- Жамбылской области – 104;

- Алматинской области – 97;

- Павлодарской области – 95;

- Акмолинской области – 93;

- Актюбинской области – 55;

- Костанайской области – 43;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Мангистауской области – 27;

- Восточно-Казахстанской области – 16.

Коронавирус в Казахстане

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