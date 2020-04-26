В Казахстане количество зараженных коронавирусом приблизилось к 2,7 тыс

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:50 в Казахстане зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в Атырауской области - 10, городе Нур-Султан - 9, городе Шымкент - 5, Алматинской области - 4, городе Алматы - 4, Павлодарской области -1.
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Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, на сегодняшний день в стране подтверждены 2693 случая регистрации коронавируса, из них в:
- в городе Алматы – 846;
- Нур-Султан – 482;
- Шымкент – 167;
- Кызылординской области – 177;
- Атырауской области – 118;
- Западно-Казахстанской области – 116;
- Карагандинской области – 113;
- Туркестанской области – 108;
- Жамбылской области – 104;
- Алматинской области – 97;
- Павлодарской области – 95;
- Акмолинской области – 93;
- Актюбинской области – 55;
- Костанайской области – 43;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Мангистауской области – 27;
- Восточно-Казахстанской области – 16.