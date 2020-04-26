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  26 апреля 2020
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В Узбекистане от коронавируса выздоровели беременная женщина и роженица. Всего 765 человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане выздоровели два пациента - беременная и недавно родившая женщины с коронавирусом, поступившие в роддом № 3 города Ташкента.

Как сообщил Минздрав, с участием представителей Министерства здравоохранения их проводили в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Первая пациентка 38-летняя женщина из Наманганской области. Она родила 31 марта нынешнего года в Ташкентском городском перинатальном центре. Когда у матери выявили коронавирусную инфекцию, на машине скорой медицинской помощи ее доставили в родильный комплекс № 3. У ребенка не выявлена инфекция.

Другой пациентке, беременной женщине, 28 лет, она из Самаркандской области. Она прибыла чартерным рейсом в город Ташкент из Турции 26 марта этого года и была помещена на карантин. Когда была обнаружена коронавирусная инфекция, ее перевели в родильный комплекс № 3. 32-недельный плод в настоящее время развивается нормально.

После эффективного лечения недавние исследования показали, что у обоих пациентов уже нет коронавирусной инфекции.

В настоящее время по всей стране от коронавирусной инфекции полностью излечились 765 человек.

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