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  27 апреля 2020
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На ночь в Казахстане выявлено 24 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:10 в Казахстане зарегистрированы 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи зафиксированы в городе Нур-Султан - 10, Актюбинской области - 2, Кызылординской области - 2, Карагандинской области - 7, Туркестанской области - 1, Атырауской области - 1, городе Алматы - 1.

На 26 апреля в Казахстане количество заражённых составляет 2717.

Коронавирус в Казахстане
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