Коронавирус: Турция находится на пике эпидемии

CentralAsia (CA) - Турция остается крупнейшим известным очагом распространения коронавируса после США и Европы — за полтора месяца, прошедших после первого диагноза, там выявлены более 110 тыс. случаев заражения, и число смертей приближается к 3000, пишет euronews.

В крупнейших городах страны по выходным действует режим комендантского часа. Статистика последних дней показывает возможное преодоление пика эпидемии, и правительство рассчитывает начать постепенное снятие ограничительных мер с окончанием месяца рамазан.

Пандемия парализовала работу турецких предприятий и подорвала важный для страны туристический сектор, пишет euronews.