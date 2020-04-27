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  27 апреля 2020
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В Китае за сутки выявили три случая заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Китае зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.

Два из трех случаев завозные, один — локальный, говорится в сообщении комитета.

По данным университета Джонса Хопкинса, на 27 апреля в Китае количество зараженных достигло 83,9 тыс, скончались более 4,5 тыс. пациентов.

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