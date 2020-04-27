Премьер-министр Монголии посетил медицинское учреждение и фармацевтическую компанию

CentralAsia (MNG) - Вскоре после того, как в феврале 2020 года в Монголии был введен режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19, премьер-министр Монголии У. Хурэлсух посетил Государственный центральный военный госпиталь, Первую государственную центральную больницу и Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний, отдав указ управлению здравоохранения обеспечить готовность в случае внезапного роста случаев COVID-19 до 1000 в стране.

23 апреля премьер-министр У. Хурэлсух работал на фармацевтическом заводе «Мөнхийн Тун» и Государственной второй центральной центральной больнице, чтобы проверить их подготовку к реагированию на пандемию COVID-19.

В больнице №2 подготовлено 280 коек международного стандарта для использования в чрезвычайных ситуациях, и она продолжает готовиться к оказанию неотложной медицинской помощи и наращиванию потенциала для медицинской изоляции, обнаружения вирусов и интенсивной терапии. Кроме того, в больнице доступны дополнительные 500 коек.

В больнице открылся Национальный центр диагностики и лечения с лабораторией, оснащенной новейшими технологиями, и он готов оказывать медицинские и диагностические услуги. Лаборатория также может выполнить тест COVID-19, одобренный Всемирной организацией здравоохранения, и 180 других типов диагностических тестов.

После этого премьер-министр посетил фармацевтическую компанию «Мөнхийн Тун» и ознакомился с работой ее завода, который работает в течение продолжительных часов на полную мощность, выпуская ежедневно 10 000 единиц защитного снаряжения и 160 000 одноразовых лицевых масок. На предприятии достаточно поставок сырья на 2-3 месяца.

Во время своего визита в Государственную вторую центральную больницу и компанию «Мөнхийн Тун» премьер-министр У. Хурэлсух высоко оценил их усилия по выполнению социальных обязанностей в условиях пандемии COVID-19 и поблагодарил за их напряженную работу по оказанию основных медицинских услуг и производству жизненно важных средств индивидуальной защиты.