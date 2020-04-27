В Узбекистане предложили штрафовать госслужащих за неиспользование государственного языка в делопроизводстве

CentralAsia (UZ) - Министерство юстиции Узбекистана предлагает штрафовать за несоблюдение требований законодательства о государственном языке в работе госорганов и организаций.

Министерством юстиции Узбекистана разработан проект закона «О внесении изменений в статью 42 Кодекса административной ответственности Республики Узбекистан».

Проект, размещенный на портале для обсуждения проектов административно-правовых документов 25 апреля, предусматривает привлечение к ответственности должностных лиц, не обеспечивающих делопроизводство на государственном языке. Законопроект будет обсуждаться до 10 мая.

«Несоблюдение требований законодательства о государственном языке в работе государственных органов и организаций повлечет за собой штрафы для чиновников в размере от 2 до 5-кратного базового размера заработной платы», - говорится в законопроекте.

Статья 4 Конституции гласит, что государственным языком в Узбекистане является узбекский. Статья 9 Закона о государственном языке предусматривает, что работа в органах государственной власти и управления ведется на государственном языке и, при необходимости, переводится на другие языки.

Однако закон не предусматривает ответственности для тех, кто не соблюдает эту процедуру.

Если законопроект, разработанный Минюстом будет одобрен и вступит в силу, то неиспользование государственного языка должностными лицами в процессе делопроизводства станет основанием для наложения штрафа в размере от 2 до 5 БРВ (от 446 тыс. до 1,1 млн сумов или от $44 до $1000).

В пресс-службе Минюста подчеркнули, что специалисты изучили опыт таких стран как Украина, Латвия, Литва и Таджикистан.