Советник президента Южной Кореи сообщил, что Ким Чен Ын здоров

CentralAsia (CA) - Советник президента Южной Кореи по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин заявил, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын здоров, пишет ТАСС.

«Позиция нашего правительства тверда. Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсана с 13 апреля. Никаких вызывающих подозрение передвижений не было замечено», - сказал он.

Центральная газета КНДР «Нодон синмун» ранее сообщала, что Ким Чен Ын продолжает работать с документами, он направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации заявил, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.

Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что, по его данным, информация СМИ не соответствует действительности. Южнокорейские власти также заявляли об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына, а в МИД КНР усомнились в источнике информации CNN. Эти утверждения также не подтверждаются информированными источниками в Пхеньяне.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами народной республики.