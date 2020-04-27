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  27 апреля 2020
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Самый первый пациент, француз с коронавирусом, в Монголии выздоровел и выписан из больницы

CentralAsia (MNG) -  Француз, который впервые привез коронавирус в Монголию, был вылечен.

Житель Франции с подтвержденным заражением коронавирусом выписался из больницы, сообщает сегодня оперштаб Минздрав страны. Все тесты гражданина Франции были отрицательными, он выздоровел и был переведен в частный курорт «Энх саран».

Из 38 больных выздоровели девять пациентов, а остальные находятся на лечении в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний.

В Монголии 10 марта впервые был зафиксирован случай инфицирования COVID-19. Случай был завозным, гражданин Франции прибыл 2 марта в Улан-Батор транзитом через Москву. И у него была обнаружена коронавирусная инфекция.

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