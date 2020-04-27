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  27 апреля 2020
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В небе над Ташкентом заметили спутники Илона Маска (видео)

CentralAsia (UZ) -  В ряде регионов Узбекистана, в том числе в Ташкенте и Фергане, в ночь на 27 апреля жители наблюдали за полетом спутников Starlink, запущенных в космос на базе глобального интернет-проекта Илона Маска.

Видео об этом было размещено на “Катта Видео магистрал канали” ("Большом видео-магистральном канале") в Телеграме.

По сообщениям, запуск ракеты SpaceX Falcon 9 с 60 спутниками был отложен из-за пандемии коронавируса, но затем полет спутника состоялся 23 апреля.

В прошлом году компания SpaceX, основанная предпринимателем Илоном Маском, запустила сотни мини-спутников на орбиту Земли в рамках проекта Starlink. Маск планирует запустить около 42 000 спутников на околоземную орбиту в течение нескольких лет. Проект может быть запущен в пробном режиме в этом году.

В ночь на 26 мая 2019 года узбекистанцы могли наблюдать за этими спутниками, запущенными в прошлом году.

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