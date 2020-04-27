Корея направила Узбекистану гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом на $1 млн

CentralAsia (UZ) - В Ташкент прибыл специальный рейс с медицинским оборудованием и изделиями стоимостью около $1 миллиона, предоставленными Республикой Кореей, сообщает ИА “Дунё”.

В целях борьбы с коронавирусом и содействия предупреждению распространения Covid-19 в Узбекистане, посольством Республики Узбекистан в Сеуле был проработан вопрос привлечения гуманитарной помощи.

В результате, исходя из нужд Министерства здравоохранения Узбекистана был сформирован гуманитарный груз весом около 34 тонн.

Кроме этого, на средства в размере $250 тысяч, выделенных Министерством иностранных дел Республики Корея, были приобретены 20 тысяч комплектов тест-систем ПЦР диагностики Covid-19.

26 апреля чартерным рейсом НАК “Uzbekistan Airways” в Ташкент доставлена первая часть гуманитарного груза, включающего высокотехнологичное медицинское оборудование, медицинские кровати с автоматическим механизмом и тест-системы ПЦР диагностики общим весом 6,2 тонн.

В состав привезенного ценного груза включены приобретенные за счет финансовых средств, выделенных правительством Республики Корея, 20 тысяч комплектов тест-систем ПЦР диагностики, а также предоставленные южнокорейскими предпринимателями 50 многофункциональных медицинских кроватей с автоматическим механизмом, 4 тысяч медицинских защитных костюмов, 10 тысяч пар медицинских перчаток, 18,5 тысяч единиц медицинских масок, 25 тысяч единиц антисептиков для рук, 10 многофункциональных мониторов.

Кроме этого, в составе гуманитарного груза имеются портативные оборудования для УЗИ, кардиомониторы, шприцевые инфузионные насосы, аппараты для очистки воздуха. В состав предоставленного медицинского оборудования также включены пульсоксиметры для измерения количества кислорода, а также генераторы искусственного дыма для дезинфекции, экспресс- тесты для выявления коронавируса, портативные рентгеновские аппараты.

26 апреля в Ташкент для поддержки усилий по контролю ситуации по предотвращению распространения коронавируса Covid-19 также прибыл очередной опытный специалист из Республики Корея.

Профессор Университета Корё, анестезиолог-реаниматолог Юн Син Жу окажет помощь Министерству здравоохранения Узбекистана в вопросах обеспечения контроля над эпидемией на основе международных требований.