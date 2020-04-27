Италия начнет смягчать жесткие карантинные меры

CentralAsia (CA) - Правительство Италии с 4 мая начнет ослаблять жесткие карантинные меры, введенные в начале марта, сообщает ВВС.



Бары и рестораны смогут продавать еду на вынос - сейчас им разрешено только доставлять заказы на дом, итальянцам разрешат ездить из города в город в пределах одной провинции, будет разрешено посещать родственников и организовывать похороны, но при условии, что одновременно собираются не более 15 человек.

В Испании в минувшие выходные детям впервые после введения карантина разрешили выйти на улицу. Во Франции ослаблять карантин будут начиная с 11 мая.