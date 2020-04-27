В Алматы новый модульный госпиталь начал принимать пациентов с коронавирусом

фото: пресс-служба

CentralAsia (KZ) - Филиал Городской клинической инфекционной больницы имени И.С. Жекеновой, расположенный в модульном комплекс в Алматы начал принимать пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на Управление общественного здоровья города.

Инфекционная больница размещена в модульном комплексе, который возвели в рекордные сроки (18 дней).

Сейчас в там находятся уже 43 больных. В модульном комплексе функционирует система вентиляции, создающая в палатах отрицательное давление: так воздух с вирусами не проникает за пределы палаты, а попадает в специальные обеззараживающие системы. Установлены герметичные двери в палатах, работает особая система очистки канализации, сообщили в Управлении.

Данная больница рассчитана на 280 коек. В структуру входят 9 клинических отделений, отделение реанимации на 28 коек, 10 одноместных палат с отдельным выходом на улицу, приемное отделение с пятью одноместными палатами динамического наблюдения.

На 27 апреля в Алматы зарегистрировано 847 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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