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  27 апреля 2020
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Эксперт спрогнозировал возможные сроки окончания пандемии в России

CentralAsia (CA) -  Распространение коронавируса в России может прекратиться в середине июня, заявил заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И.Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин, сообщает ТАСС.

«SARS (респираторное вирусное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV) 2002 года сколько продолжалось? Три с половиной месяца. MERS (Ближневосточный респираторный коронавирусный синдром) в 2013 году - три с половиной месяца. Есть какой-то определенный цикл этих заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май - три с половиной месяца. Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет», - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 3 млн человек, свыше 204 тыс. умерли.

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