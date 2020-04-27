Голуби Ташкента во время карантина (фото, видео)

Голуби Ташкента во время карантина

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте голодные голуби во время карантина собираются большими стаями.

Птицы стаей в несколько десятков, а то и сотни, собираются на улице, где редкие прохожие выходят их покормить.

Как сообщают пользователи соцсетей, разместившие фото и видео птиц, голуби съедают за раз по 3-4 килограмма корма.

Напомним, что в Ташкенте до 10 мая продлён карантинный режим. Жителям ходить за покупками разрешено лишь в 100 метрах от дома.