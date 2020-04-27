Число зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось на 63 и достигло 2780

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:15 в Казахстане зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
Из 63 в городе Нур-Султан выявлен 31 случай, Павлодарской области - 10,
Карагандинской области - 8, Западно-Казахстанской области - 6, городе Шымкент - 4, Атырауской области - 2, Жамбылской области - 1, городе Алматы - 1.
На сегодняшний день в стране подтверждены 2780 случаев регистрации коронавируса, из них в:
- в городе Алматы – 848;
- Нур-Султан – 529,
- Кызылординской области – 179;
- Шымкент – 171;
- Карагандинской области – 128;
- Западно-Казахстанской области – 122;
- Атырауской области – 121;
-Туркестанской области – 109;
- Павлодарской области – 105;
- Жамбылской области – 105;
- Алматинской области – 97;
- Акмолинской области – 93;
- Актюбинской области – 57;
- Костанайской области – 43;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Мангистауской области – 27;
- Восточно-Казахстанской области – 16.