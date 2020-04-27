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  27 апреля 2020
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Число зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось на 63 и достигло 2780
Иллюстартивное фото
Иллюстартивное фото

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:15 в Казахстане зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Из 63 в городе Нур-Султан выявлен 31 случай, Павлодарской области - 10,
Карагандинской области - 8, Западно-Казахстанской области - 6, городе Шымкент - 4, Атырауской области - 2, Жамбылской области - 1, городе Алматы - 1.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2780 случаев регистрации коронавируса, из них в:

- в городе Алматы – 848;

- Нур-Султан – 529,

- Кызылординской области – 179;

- Шымкент – 171;

- Карагандинской области – 128;

- Западно-Казахстанской области – 122;

- Атырауской области – 121;

-Туркестанской области – 109;

- Павлодарской области – 105;

- Жамбылской области – 105;

- Алматинской области – 97;

- Акмолинской области – 93;

- Актюбинской области – 57;

- Костанайской области – 43;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Мангистауской области – 27;

- Восточно-Казахстанской области – 16.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

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