Ряд стран с сегодняшнего дня смягчает карантинные ограничения

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CentralAsia (CA) - С 27 апреля ряд стран ослабляет ограничительные меры, введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

Одни из наиболее заметных послаблений вступают в силу в Чехии. Уже с прошлой пятницы правительство разрешило гражданам поездки за границу, в том числе для проведения отпуска, а также свободное передвижение граждан вне дома, но группами не более десяти человек. Согласно новому графику мер по ослаблению карантина, 27 апреля могут открыться магазины и предприятия сферы обслуживания с торговой площадью до 2,5 тыс. квадратных метров, фитнес-центры, библиотеки и зоопарки (за исключением закрытых помещений), а также могут возобновиться богослужения в костелах и церквях.



Правительство Хорватии также представило план постепенного восстановления работы экономики страны и общественной жизни с 27 апреля. Согласно плану кабмина из трех этапов, первыми должны быть открыты магазины, затем, в мае-июне, постепенно будет запущен междугородный и международный транспорт, начата работа учреждений образования и здравоохранения, спортивных и культурных центров.



В Швейцарии снятие запретов, связанных с коронавирусом, тоже будет проводиться в три этапа, на первом из которых, с 27 апреля, откроются медицинские кабинеты общей помощи, стоматологические кабинеты, салоны красоты, массажные салоны, автомойки и магазины хозтоваров.



Поэтапная отмена ограничений из-за коронавируса в Греции займет 63 дня, а план будет пересматриваться в зависимости от развития пандемии. Ожидается, что премьер-министр Кириакос Мицотакис объявит детали в начале недели в телеобращении. Предполагается, что с 27 апреля начнут работать некоторые госслужбы. Откроются ипотечные конторы, мировые суды и суды первой инстанции.



Правительство Грузии также намерено с 27 апреля начать снятие ограничений. В частности, с понедельника полностью допустят передвижение легковых автомобилей, такси, разрешается онлайн-торговля (как оптовая, так и розничная), допускается работа сервисов доставки любых продуктов и открытие некрытых аграрных рынков.



Ограничительные меры в Испании — одни из самых жестких в Европе. Жители имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы, выгулять собаку в непосредственной близости от дома. Премьер Педро Санчес объявил, что намерен просить парламент о продлении режима повышенной готовности до 9 мая включительно, однако с 27 апреля дети младше 14 лет смогут выходить из дома для прогулок.