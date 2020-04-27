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  27 апреля 2020
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Таджикистан временно приостановил экспорт некоторых видов продовольственных продуктов

CentralAsia (TJ) -  Республиканский штаб по профилактике коронавируса Таджикистана принял решение о временной приостановке экспорта некоторых видов продовольственных продуктов, сообщает Asia-Plus.

Временный запрет введен в частности на экспорт всех видов зерновых, бобовых, муки и пшеницы, риса, яиц, картофеля и всех видом мяса. Запрет действует с 25 апреля 2020 года неопределенного пока срока.

Согласно официальной статистике, в прошлом году за рубеж было поставлено продуктов растительного происхождения (фрукты и овощи, бахчевые, чай, рис, пшеница и другие зерновые культуры) на сумму около $27 млн, что составляет 2,3% в общем объеме экспорта республики.

Кроме того, было экспортировано готовых пищевых продуктов (колбасы и другие мясные продукты, сахар и кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, соки, алкогольные и безалкогольные напитки и другие) на сумму почти $5,1 млн, доля которых в экспорте составляет 0,4%.

Более того, было вывезено за границу продуктов животноводство (мясо, молоко и молочная продукция, яйца и другие) на сумму $999 тысяч (0,1% экспорта).

Экспортировалось также жиры и масла животного и растительного происхождения на сумму $129 тысяч (0,01% в общем объеме экспорта).

Таким образом, годовой объем экспорта продовольственной продукции из Таджикистана сложился в размере чуть более $33 млн. А это составляет всего 2,8% в структуре экспорта республики.

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