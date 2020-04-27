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  27 апреля 2020
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На 13:30 в Казахстане выявлены 11 случаев заражения коронавирусом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13:30 в Казахстане зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в:
городе Шымкент - 4, Кызылординской области - 3, Туркестанской области - 2, Атырауской области - 2.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2791 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы – 848;

- Нур-Султан – 529;

- Кызылординской области – 182;

- городе Шымкент – 175;

- Карагандинской области – 128;

- Атырауской области – 123;

- Западно-Казахстанской области – 122;

- Туркестанской области – 111;

- Павлодарской области – 105;

- Жамбылской области – 105;

- Алматинской области – 97;

- Акмолинской области – 93;

- Актюбинской области – 57;

- Костанайской области – 43;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Мангистауской области – 27;

- Восточно-Казахстанской области – 16.

Коронавирус в Казахстане
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