На 13:30 в Казахстане выявлены 11 случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 13:30 в Казахстане зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в:
городе Шымкент - 4, Кызылординской области - 3, Туркестанской области - 2, Атырауской области - 2.
На сегодняшний день в стране подтверждены 2791 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы – 848;
- Нур-Султан – 529;
- Кызылординской области – 182;
- городе Шымкент – 175;
- Карагандинской области – 128;
- Атырауской области – 123;
- Западно-Казахстанской области – 122;
- Туркестанской области – 111;
- Павлодарской области – 105;
- Жамбылской области – 105;
- Алматинской области – 97;
- Акмолинской области – 93;
- Актюбинской области – 57;
- Костанайской области – 43;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Мангистауской области – 27;
- Восточно-Казахстанской области – 16.