Россия обошла Китай по количеству зараженных коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 13:54, 27 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрировано 6198 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 47 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Таким образом Россия обошла Китай по количеству зараженных коронавирусом. Общее количество зараженных в России достигло 87 174, из них скончались — 794, выздоровели —7346. В Китае коронавирусом заразились 83,9 тыс. человек, скончались — 4512.