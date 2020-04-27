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  27 апреля 2020
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Россия обошла Китай по количеству зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России зарегистрировано 6198 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 47 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом Россия обошла Китай по количеству зараженных коронавирусом. Общее количество зараженных в России достигло 87 174, из них скончались — 794, выздоровели —7346. В Китае коронавирусом заразились 83,9 тыс. человек, скончались — 4512.

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