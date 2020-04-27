В Казахстане семья пыталась сбежать через крышу из карантинного подъезда. Фото

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CentralAsia (KZ) - В Павлодарской области семья с ребенком едва не сбежала через крышу закрытого на карантин подъезда, сообщает Tengrinews.kz.

Как рассказали в полиции, людей на крыше пятиэтажного дома засняли очевидцы.

«Семья из трех человек пыталась через крышу сбежать из подъезда, закрытого на карантин. Мужчина на руках нес свою несовершеннолетнюю дочь», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона.



«Мужчина 1986 года рождения из карантинного подъезда, спрыгнув из окна своей квартиры, расположенной на первом этаже, пытался уехать на своей автомашине. Далеко ему убежать не удалось, после задержания его вернули по месту проживания, а автомашину водворили на штрафстоянку», - отметили в пресс-службе ДП региона.



В отношении троих задержанных возбуждено административное дело по статье 476 КоАП РК «Нарушение режима чрезвычайного положения, карантина и проведения других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий». Наказание для правонарушителей определит суд после окончания карантина.

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