В Узбекистане от коронавируса вылечились 804 пациента

CentralAsia (UZ) - В настоящее время в Узбекистане от коронавирусной инфекции вылечены 804 пациента, - сообщает Минздрав.

В многопрофильном медицинском центре Бухарской области 27 апреля полностью выздоровели 15 пациентов. С участием ответственных лиц областного управления здравоохранения их проводили на реабилитацию.

Все выздоровевшие были прилетели из России в Бухару чартерным рейсом и были помещены на карантин. После подтверждения коронавирусной инфекции они были госпитализированы в многопрофильный медицинский центр Бухарской области. 13 из них мужчины и 2 – женщины. 7 пациентов из города Ташкента, по 2 – Андижанской и Кашкадарьинской областей, по 1 – Ташкентской, Сырдарьинской, Ферганской и Самаркандской областей. Среди них самому старшему 54 года, а младшему 16 лет.

В Бухарской области до настоящего времени было вылечено 265 пациентов, и теперь их количество достигло 280.



