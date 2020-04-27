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  27 апреля 2020
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В Узбекистане от коронавируса вылечились 804 пациента

CentralAsia (UZ) -  В настоящее время в Узбекистане от коронавирусной инфекции вылечены 804 пациента, - сообщает Минздрав.

В многопрофильном медицинском центре Бухарской области 27 апреля полностью выздоровели 15 пациентов. С участием ответственных лиц областного управления здравоохранения их проводили на реабилитацию.

Все выздоровевшие были прилетели из России в Бухару чартерным рейсом и были помещены на карантин. После подтверждения коронавирусной инфекции они были госпитализированы в многопрофильный медицинский центр Бухарской области. 13 из них мужчины и 2 – женщины. 7 пациентов из города Ташкента, по 2 – Андижанской и Кашкадарьинской областей, по 1 – Ташкентской, Сырдарьинской, Ферганской и Самаркандской областей. Среди них самому старшему 54 года, а младшему 16 лет.

В Бухарской области до настоящего времени было вылечено 265 пациентов, и теперь их количество достигло 280.

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