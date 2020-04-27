Эпидемиологи Узбекистана и США обменялись мнениями по мерам противодействия коронавирусу

CentralAsia (UZ) - Между Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Узбекистана и экспертами Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) состоялись онлайн-консультации. Об этом сообщает посольство Узбекистана в США.

На встрече приняли участие региональный директор по Центральной Азии CDC Дэвид Сингер, представитель головного офиса CDC в городе Атланте Ишани Патман, эксперты в сфере здравоохранения USAID и казахстанские вирусологи. С узбекской стороны приняли участие заместитель директора Агентства Бахром Алматов, заведующая референс лабораторией НИИ вирусологии Лариса Алиева и другие эпидемиологи, эксперты по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по вопросам организации карантинного контроля и эпидемиологического надзора, проведения тестирования на COVID-19 и иммунологических тестов, методологии их применения, выявления и отслеживания контактов зараженных, хода разработки вакцин, условий и порядка снятия карантинных мер и другие меры противодействия пандемии.

Региональным офисом CDC выражена готовность оказать содействие в противодействии коронавирусу в Узбекистане посредством укрепления потенциала эпидемиологических служб, проведения технических консультаций, предоставления лабораторных оборудований и других средств защиты.

Стороны обсудили возможность разработки системы моделирования и прогнозирования распространения вируса в Узбекистане, позволяющей спрогнозировать динамику и масштабы вспышки, рассчитать когда будет достигнут пик и последующий спад заболевания.

Центр по контролю и профилактике заболеваний имеет многолетний опыт решения проблем глобального общественного здравоохранения, включая распространение ВИЧ/СПИД в 1980-х годах, вспышку Эболы, гриппа A/H1N1, атипичной пневмонии SARS и других заболеваний.