В Нью-Йорке снижается рост случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - В штате Нью-Йорк за последние сутки коронавирусом заразились 367 человек, сообщает euronews.

Как рассказал губернатор штата Эндрю Куомо, это в 2 раза меньше, чем на пике эпидемии. Число госпитализаций все еще превышает тысячу, но все же сокращается, как и количество подключенных к ИВЛ.

«Мы вернулись к показателям 31 марта, когда начался резкий рост числа случаев, но продолжаем наблюдать за тенденцией. Большой вопрос здесь: как быстро это число будет продолжать снижаться, и прежде всего - будет ли оно продолжать снижаться?» - говорит он.

Коумо также заявил, что строительный бизнес и виды производства, представляющие низкий риск заражения, смогут возобновить работу одними из первых, возможно, после 15 мая. Ждать дольше других придется розничной торговле и гостиничному бизнесу.

Таким видам спорта, как бейсбол, придется выяснить, смогут ли они существовать без болельщиков на трибунах, сказал он.

В США на сегодняшний день число зараженных коронавирусом превысило 965 тыс, из них скончались более 54 тыс. пациентов.