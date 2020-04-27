Борис Джонсон: Сейчас слишком рано чтобы ослаблять карантин

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CentralAsia (CA) - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сейчас не время ослаблять карантинные ограничения в стране. Об этом сообщает The Guardian.

«Я понимаю, что люди хотят выйти из карантина, но мы должны признать, что есть риск второй волны коронавируса.

Вторая волна за собой влечет не только новые заражения и смерти, но и экономическую катастрофу. Нанесен большой и продолжительный ущерб экономической системе, но я не собираюсь рисковать жизнью и здоровьем граждан. Прошу вас потерпеть еще немного, потому что мы уже приближаемся к концу первой волны вируса», - сказал он.