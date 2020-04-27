[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Борис Джонсон: Сейчас слишком рано чтобы ослаблять карантин
Фото: John Sibley/Reuters
Фото: John Sibley/Reuters

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сейчас не время ослаблять карантинные ограничения в стране. Об этом сообщает The Guardian.

«Я понимаю, что люди хотят выйти из карантина, но мы должны признать, что есть риск второй волны коронавируса.

Вторая волна за собой влечет не только новые заражения и смерти, но и экономическую катастрофу. Нанесен большой и продолжительный ущерб экономической системе, но я не собираюсь рисковать жизнью и здоровьем граждан. Прошу вас потерпеть еще немного, потому что мы уже приближаемся к концу первой волны вируса», - сказал он.

Новости по теме:

print
  • В Казахстане количество зараженных коронавирусом приблизилось к 2,7 тыс
  • Число случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 18 и достигло 1887
  • Численность постоянного населения Узбекистана составила 34,03 млн человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com