Численность постоянного населения Узбекистана составила 34,03 млн человек

CentralAsia (UZ) - Численность населения Узбекистана с начала года увеличилась на 131,6 тыс. и по состоянию на 1 апреля составила 34,03 млн человек, сообщает Госкомстат.

По данным статистического ведомства, анализ в разрезе регионов республики показал, что, на 1 апреля 2020 года, наибольшая численность населения наблюдается в Самаркандской - 11,4% (доля в общей численности населения республики), Ферганской - 11,1%, Кашкадарьинской - 9,7% и Андижанской - 9,2% областях.

По предварительным данным, по состоянию на 1 апреля 2020 года в республике 30,8% от общей численности постоянного населения составляют лица моложе трудоспособного возраста, 58,7% - в трудоспособном возрасте и 10,5% - старше трудоспособного возраста.

Естественный прирост населения составил 132,9 тысячи человек и, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличился на 10,3 тысячи человек.

Наибольшая доля прибывших из-за рубежа в Узбекистан приходится на прибывших из Казахстана (34,1%), Таджикистана (28,6%), России (19,6%) и Кыргызстана (7,1%), наименьшая — на Украину (1,2%) и другие страны (9,4%).

Наибольшая доля выбывших за рубеж из Узбекистана приходится на выбывших в Казахстан (64,8%), Россию (29,2%) и Кыргызстан (0,9%), наименьшая — на Израиль (0,9%), Таджикистан (0,8%) и другие страны (3,4%).