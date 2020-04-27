В Таджикистане группу заключенных поместили на карантин

Тюрьма в Душанбе / фото: Радио Озоди

CentralAsia (TJ) - В Душанбе около 20 заключенных были помещены на карантин после жалоб на высокую температуру. Об этом сообщает Радио Озоди со ссылкой на начальника Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Министерства юстиции Таджикистана Мансурджона Умарова.



«Заключенные тюрем №1 и №2 жаловались на высокую температуру. Врачи диагностировали у них ангину. Как выяснилось, все заболевшие держат орозо и пили холодную воду. Заключенные, у которых уже нет высокой температуры, вернулись в свои камеры. В настоящее время 6 заключенных первой тюрьмы и 8 - из второй находятся на карантине», - сказал Умаров.



По его словам, на территории исправительных учреждений организованы специальные места для карантина.



Он подчеркнул, что ни у одного из заболевших нет симптомов пневмонии.



«Сегодня утром врачи еще раз осмотрели находящихся на карантине заключенных. Симптомов пневмонии нет. Мы предприняли все необходимые меры для предотвращения вирусных заболеваний, камеры, прачечные и туалеты во всех исправительных учреждениях дезинфицируются три-четыре раза в день», - добавил руководитель ГУИУН.



Родные и близкие некоторых осужденных обеспокоены состоянием их здоровья. Нилуфар Раджабова, дочь осужденного члена Партии исламского возрождения Таджикистана Рахматулло Раджаба, 26 апреля сообщила Радио Озоди, что у ее отца уже несколько дней высокая температура. «Нам сообщили, что температура 38,5°С не спадает в течение последних трех дней и, скорее всего, его поместят на карантин. Мы передали ему необходимые лекарства. По словам врача, у отца насморк и боль в горле», - сказала она.



Таджикская оппозиция в изгнании ранее призвала Душанбе освободить из тюрем всех лиц старше 60 лет, несмотря на инкриминируемые им преступления. Этот призыв был поддержан и пользователями соцсетей.



С 31 марта Министерство юстиции Таджикистана ввел временный запрет на краткосрочные и долгосрочные свидания заключенных с родственниками. Ограничения также распространяются на передачу осужденным любых посылок. Родные некоторых из заключенных говорят, что в последние дни им приходится простаивать огромные очереди для передачи продуктов питания.

