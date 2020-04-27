Российские вирусологи начали создавать мышей для испытания препаратов против коронавируса

CentralAsia (CA) - Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к созданию биологически безопасных мышей, чувствительных к заражению новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

Ученые рассчитывают получить первые результаты в июне 2020 года.

Институт биологии гена РАН совместно с ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора приступил к работам по созданию мышей, чувствительных к заражению новым коронавирусом. Работа ведется с учетом мирового опыта создания мышей-моделей SARS и MERS, новые модельные мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что такие модели мышей позволят изучать вакцины и лечебные препараты против коронавирусной инфекции.

Главным отличием новой модели от уже существующих в мире станет ее биологическая безопасность — мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории, что исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии. На первом этапе мыши будут создаваться методом трансгенеза, но затем, как только будет проведено молекулярное клонирование сложных конструкций, разработчики перейдут на использование системы CRISPR/Cas9 генного редактирования, сообщили в ведомстве.