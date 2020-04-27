В Казахстане от коронавируса вылечились 696 человек

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Всего на сегодняшний день в Казахстане вылечились 696 пациентов, из них:

- в городе Нур-Султан – 214;

- Кызылординской области- 106;

- Алматы – 95;

- Атырауской области - 47;

- Жамбылской области - 43;

- Карагандинской области – 37;

- Акмолинской области – 31;

- Шымкенте - 29;

- Туркестанской области – 26;

- Северо-Казахстанской области – 25;

- Актюбинской области – 10;

- Алматинской области - 9;

- Западно-Казахстанской области – 7;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Мангистауской области – 4;

- Павлодарской области -3;

- Костанайской области - 3.

Коронавирус в Казахстане

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