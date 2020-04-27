[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане от коронавируса вылечились 696 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня из больниц выписаны 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего на сегодняшний день в Казахстане вылечились 696 пациентов, из них:

- в городе Нур-Султан – 214;

- Кызылординской области- 106;

- Алматы – 95;

- Атырауской области - 47;

- Жамбылской области - 43;

- Карагандинской области – 37;

- Акмолинской области – 31;

- Шымкенте - 29;

- Туркестанской области – 26;

- Северо-Казахстанской области – 25;

- Актюбинской области – 10;

- Алматинской области - 9;

- Западно-Казахстанской области – 7;

- Восточно-Казахстанской области - 6;

- Мангистауской области – 4;

- Павлодарской области -3;

- Костанайской области - 3.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В США постепенно начали снимать карантин
  • Эпидемиологи Узбекистана и США обменялись мнениями по мерам противодействия коронавирусу
  • В Нью-Йорке снижается рост случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com