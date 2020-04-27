В Казахстане от коронавируса вылечились 696 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
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Всего на сегодняшний день в Казахстане вылечились 696 пациентов, из них:
- в городе Нур-Султан – 214;
- Кызылординской области- 106;
- Алматы – 95;
- Атырауской области - 47;
- Жамбылской области - 43;
- Карагандинской области – 37;
- Акмолинской области – 31;
- Шымкенте - 29;
- Туркестанской области – 26;
- Северо-Казахстанской области – 25;
- Актюбинской области – 10;
- Алматинской области - 9;
- Западно-Казахстанской области – 7;
- Восточно-Казахстанской области - 6;
- Мангистауской области – 4;
- Павлодарской области -3;
- Костанайской области - 3.
Коронавирус в Казахстане
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