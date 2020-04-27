«Бессмертный полк» в России пройдет в онлайн-формате

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Акция «Бессмертный полк» в России 9 мая пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщил сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Организаторы сообщили, что из-за пандемии акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в онлайн-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России». Будет создана единая база данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции.

«Полагаю, что по Дальнему Востоку в 11:00 наши программы позволят начать праздник, и, перекатываясь по часовым поясам, по регионам России, к 11 часам местного времени начать акцию в каждом регионе. Я полагаю, что это нас объединит, тем более - на такое продолжительное время», - сказал он.

Макаров выразил надежду, что в онлайн-формате к акции присоединится не меньше людей, чем выходили на улицы городов и сел год назад. «В прошлом году на шествие по стране собрались более 10 млн наших граждан, в этом году их было бы больше, потому что шествие захватывает. Люди в течение года занимались историческими изысканиями о своих предках и обязательно что-то нашли через поисковиков, музеи, военные комиссариаты, воспоминания. Я полагаю, что онлайн-формат в этом году мы должны опробовать, и полагаю, что он будет нисколько не меньше по количеству участников», - отметил он.

«Бессмертный полк» - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.