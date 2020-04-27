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  27 апреля 2020
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В Туркменистане не стали вводить ограничений на посещение мечетей во время Рамадана

CentralAsia (TM) -  Власти Туркменистана не стали вводить в Рамадан ограничений на посещение мечетей на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, все религиозные мероприятия проходят в стране в обычном порядке. Верующие могут посещать и вечерние, и пятничные намазы, которые, как правило, проходят при большом количестве людей.

В первый день поста ашхабадскую мечеть «Хазрет Омар» посетил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он побеседовал со старейшинами, осмотрел храм, построенный в 2018 году, и принял участие в разговении, на котором в общей сложности присутствовали порядка сотни человек.

В Туркменистане, по официальным данным, ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом.

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