Число выздоровевших от коронавируса в Узбекистане достигло 880

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане еще 91 пациент с коронавирусом полностью выздоровели, - сообщило Министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, пациенты проходили лечение в Бухарской (15), Наманганской (4), Джизакской (2), Хорезмской (33) областных инфекционных больницах, в Ташкентской медицинской академии (14), в клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний (2) и в инфекционной больнице Республики Каракалпакстан (21).

Среди выздоровевших 62 мужчин, 29 женщин. Самому старшему пациенту 66 лет, а самому младшему — 5 лет.

К настоящему моменту число пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции в Узбекистане, достигло 880.