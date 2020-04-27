В Алматы выявили подпольное казино, работавшее во время карантина. Видео, фото

коллаж Tengrinews

CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана выявил подпольное казино в Алматы, работавшее во время карантина, передает Tengrinews.kz.

В отношении незаконного игорного бизнеса Департаментом КНБ по Алматы и ДАПК по Алматы с привлечением подразделения спецназначения «Беркут» проведена масштабная операция по пресечению незаконной деятельности игорного заведения, функционировавшего с марта во время чрезвычайного положения в стране и режима карантина в Алматы.

Данное оперативно-разыскное мероприятие проведено в ночь с 24 на 25 апреля, в результате чего сотрудниками ведомств в административном здании, расположенном в центре города, за участие в азартных играх задержаны более 30 посетителей и персонала. Для входа в место проведения азартных игр действовала специальная пропускная система, при которой внутрь могли попасть только постоянные клиенты.

В ходе обыска в казино обнаружены и изъяты шесть игровых столов для покера и американской рулетки, множество игральных карт и фишек, а также вырученные за день незаконной деятельности денежные средства в крупном размере.

По факту организации незаконного игорного заведения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 307 УК РК. В отношении всех присутствующих в подпольном казино лиц составлены административные протоколы по факту нарушения режима ЧП, говорится в сообщении КНБ.

⇳

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения