Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 2,8 тыс

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:05 в Казахстане зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в:

городе Алматы - 28, Нур-Султане - 8, Туркестанской области - 4, Алматинской области - 3, Жамбылской области - 1.



Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, на сегодняшний день в стране подтверждены 2835 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в городе Алматы – 876;

- Нур-Султан – 537;

- Кызылординской области – 182;

- Шымкенте – 175;

- Карагандинской области – 128;

- Атырауской области – 123;

- Западно-Казахстанской области – 122;

- Туркестанской области – 115;

- Жамбылской области – 106;

- Павлодарской области – 105;

- Алматинской области – 100;

- Акмолинской области – 93;

- Актюбинской области – 57;

- Костанайской области – 43;

- Северо-Казахстанской области – 30;

- Мангистауской области – 27;

- Восточно-Казахстанской области – 16.

Коронавирус в Казахстане

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