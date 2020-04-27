Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 2,8 тыс

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:05 в Казахстане зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в:
городе Алматы - 28, Нур-Султане - 8, Туркестанской области - 4, Алматинской области - 3, Жамбылской области - 1.
Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, на сегодняшний день в стране подтверждены 2835 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в городе Алматы – 876;
- Нур-Султан – 537;
- Кызылординской области – 182;
- Шымкенте – 175;
- Карагандинской области – 128;
- Атырауской области – 123;
- Западно-Казахстанской области – 122;
- Туркестанской области – 115;
- Жамбылской области – 106;
- Павлодарской области – 105;
- Алматинской области – 100;
- Акмолинской области – 93;
- Актюбинской области – 57;
- Костанайской области – 43;
- Северо-Казахстанской области – 30;
- Мангистауской области – 27;
- Восточно-Казахстанской области – 16.