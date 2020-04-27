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  27 апреля 2020
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General Motors направила в Узбекистан медицинское оборудование на $197 тысяч
Предыстория: Корея направила Узбекистану гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом на $1 млн

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 27 апреля, из Кореи в Узбекистан прибыло медицинское оборудование на сумму около 2 млрд. сум (более $197, 2 тыс), переданное компанией General Motors и корейскими поставщиками автокомпонентов в качестве гуманитарной помощи.

Поставка в Узбекистан 36 кардиомониторов и 25 портативных ультразвуковых сканеров стало возможно благодаря инициативе General Motors, давнего партнера автопроизводителя "Узавтосаноат", а также корейских поставщиков автокомпонентов, - сообщили в компании.

«Это помощь от компании GM и корейских поставщиков. Надеемся, она поможет спасать бесценные жизни в Узбекистане. Мы желаем всего наилучшего в борьбе с этим опасным вирусом» - отмечено в сообщении General Motors.

Ранее сообщалось о том, что Республика Корея направила в Узбекистан гумпомошь для борьбы с коронавирусом на $1 млн.

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