General Motors направила в Узбекистан медицинское оборудование на $197 тысяч

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 27 апреля, из Кореи в Узбекистан прибыло медицинское оборудование на сумму около 2 млрд. сум (более $197, 2 тыс), переданное компанией General Motors и корейскими поставщиками автокомпонентов в качестве гуманитарной помощи.

Поставка в Узбекистан 36 кардиомониторов и 25 портативных ультразвуковых сканеров стало возможно благодаря инициативе General Motors, давнего партнера автопроизводителя "Узавтосаноат", а также корейских поставщиков автокомпонентов, - сообщили в компании.

«Это помощь от компании GM и корейских поставщиков. Надеемся, она поможет спасать бесценные жизни в Узбекистане. Мы желаем всего наилучшего в борьбе с этим опасным вирусом» - отмечено в сообщении General Motors.

Ранее сообщалось о том, что Республика Корея направила в Узбекистан гумпомошь для борьбы с коронавирусом на $1 млн.