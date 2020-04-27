В Ашхабаде снесли реконструированный базар

CentralAsia (TM) - В столице Туркменистана снесен рынок «Берекетли», недалеко от ашхабадского аэропорта, сообщило издание turkmen.news.

В народе этот рынок называют «Гагарин-базар». Чуть больше года назад власти решили реконструировать его, для чего все магазины были снесены, территорию расширили и построили новые торговые точки.

Владельцам снесенных магазинов ущерб не компенсировали и взамен не предоставили новых мест, более того – предложили их купить по более высокой цене, по сравнению с той, что была ранее, а сверху еще и «шапку» накинули, думая, что от предпринимателей не будет отбоя. Но местные бизнесмены не стали заново тратить деньги и дружно отказались от аренды точек на новом рынке. На январь 2019 года из 164 магазинов 80 пустовали, еще порядка 15 магазинов были выкуплены, но при этом оставались закрытыми, видимо, из-за отсутствия покупателей. Лишь в центральной части рынка шла торговля.

В настоящее время рынок «Берекетли», на реконструкцию которого власти потратили немалые деньги, полностью снесен, а площадка обнесена забором. Желающих арендовать торговые площади или купить их за год с лишним так и не нашлось. Теперь, по задумке властей, на месте рынка появится торговый центр, - отмечает издание.

Ашхабадский предприниматель, занимающийся мелкооптовой торговлей тканями, сообщил, что аренда на рынке «Берекетли» после его реконструкции взлетела в разы, что не замедлило сказаться на цене товара.

«Естественно, у покупателей пропал интерес, и они перестали ходить на этот рынок. Не получающие прибыли предприниматели вынуждены были искать альтернативу и идти туда, где есть покупатель», — заключил источник.

Наблюдатели в Ашхабаде считают, что и новый торговый центр на месте рынка – заведомо убыточный проект.

«В нынешнее кризисное время, когда для предпринимателей закрыта конвертация валют по госкурсу, ни один бизнесмен не будет там арендовать торговую площадь, только если он не занимается отмыванием денег», — считает экономический наблюдатель turkmen.news в Ашхабаде.