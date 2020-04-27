Италия опровергла сообщения СМИ о закрытии границ до конца года

CentralAsia (CA) - Вопрос о закрытии государственных границ Италии до конца года не поднимался. Об этом сообщили в посольстве Италии в России в связи с информацией в ряде СМИ о якобы имевшем место заявлении итальянских властей о продлении этих мер, передает ТАСС.

«Тема закрытия Италией государственных границ не поднималась», - указали в диппредставительстве.

Как отметили в посольстве, в опубликованном в газете La Repubblica 25 апреля интервью министра культурного достояния, культурной деятельности и туризма Дарио Франческини было сказано, что в целом будущее данного вопроса будет зависеть от развития эпидемической ситуации и решений отдельных государств.

«На данный момент представляется сложным планировать возобновление в ближайшем будущем международного туристического потока в Италию, вследствие чего нашей стране придется уделять больше внимания внутреннему туризму, поощряя собственных граждан знакомиться с итальянскими достопримечательностями, - привело диппредставительство точные слова министра из интервью. - Разумеется, мы возлагаем надежды на то, что поездки в Италию туристов из других стран возобновятся как можно скорее», - сообщил в посольстве.