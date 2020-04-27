В Узбекистане установлен порядок содержания граждан на домашнем карантине

CentralAsia (UZ) - Министерство юстиции Узбекистана опубликовало правила для граждан, помещенных на карантин в домашних условиях.

Постановлением правительства Узбекистана от 25 апреля утверждено Положение о временном порядке помещения и содержания на карантине в домашних условиях лиц, подозреваемых в заражении коронавирусной инфекцией.

Согласно документу, при выявлении лица, заболевшего коронавирусной инфекцией, сотрудниками центров санитарно-эпидемиологического благополучия и органов внутренних дел немедленно формируется перечень лиц, с кем заболевший мог контактировать.

Совместно с сотрудниками Нацгвардии органы внутренних дел обеспечивают размещение и содержание граждан, включенных в список лиц, находившихся в непосредственном контакте с инфицированными, на карантин в домашних условиях.

Контактировавшие лица содержатся на карантине в домашних условиях в течении 14 дней или в течение срока, определяемого органами здравоохранения в соответствии с состоянием здоровья лица, помещенного на карантин.

Все лица, живущие в одном доме с помещёнными на карантин гражданами, также помещаются на карантин. Им строго запрещается покидать свои дома в течение срока карантина, за исключением случаев, связанных с оказанием им неотложной скорой медицинской помощи.

В случае обнаружения коронавирусной инфекции у других лиц, проживающих совместно с лицом, помещенным на карантин в домашних условиях, карантинный период для остальных лиц начинается заново.

Лиц, помещенных на карантин в домашних условиях, ежедневно в течение 2-х раз осматривает медперсонал на протяжении всего карантинного периода.

Органы государственной власти обеспечивают еженедельное проведение дезинфицирующих мероприятий вокруг дома или квартиры человека, помещенного на карантин.

Органы здравоохранения принимают решение о выведении граждан из домашнего карантина в случае, если коронавирусная инфекция не будет обнаружена у них на протяжении установленного срока.