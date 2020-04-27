В Узбекистане поправились 103 пациента, всего вылечено 892 человека

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте в клинике НИИ вирусологии в столице полностью выздоровели еще 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщает Минздрав республики, из выздоровевших 7 человек из города Ташкента, 1 – из Бухарской области, по 2 – Кашкадарьинской и Ташкентской областей. Все они заразились в результате контакта с больными. Самой старшей из них 65 лет, а младшей – 9 лет. После эффективного лечения недавние исследования показали, что у них уже нет инфекции.



В этой клинике до настоящего времени было вылечено 110 пациентов, и теперь их количество достигло 122.

27 апреля в Узбекистане от коронавирусной инфекции поправились 103 пациента и общее число вылеченных составляет 892 человека.