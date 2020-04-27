Таджикистан скоро сообщит о подтвержденных случаях коронавируса, - СМИ

CentralAsia (TJ) - Власти Таджикистана в ближайшее время сообщат о выявлении случаев заражения коронавирусом в стране, в ряде таджикских регионов будет введен карантин, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в аппарате правительства Кыргызстана.

«В скором времени правительство Таджикистана признает сложную эпидемиологическую ситуацию в стране и наличие коронавируса, а также введет карантинные меры в отдельных районах республики», - сказал источник.

«В соседнем Таджикистане помещены в карантин более 60 человек, среди них учителя столичных школ, сотрудники МВД, работники Нацбанка республики. На прошлой неделе в карантин помещена заместитель председателя правящей Народно-демократической партии Таджикистана Хайринисо Юсуфи», - отметил он.

Интерфакс в настоящее время не располагает информацией по этому поводу от официальных источников в Таджикистане.

Какие меры принимает Таджикистан в связи с угрозой коронавируса

26 апреля республиканский штаб Таджикистана по профилактике COVID-19 в связи с угрозой коронавируса принял решение объявить с 27 апреля по 10 мая двухнедельные каникулы в дошкольных учреждениях, средних школах, учреждениях начального профессионального образования и учреждениях среднего профессионального образования.

«Решение было принято в целях защиты общественного здоровья и безопасности населения, особенно детей и подростков», - сообщили в пресс-центре министерстве образования и науки республики.

Кроме того, решением штаба, с учетом сложной экономической и социальной ситуации в мире, с целью укрепления продовольственной безопасности и обеспечения отечественного продовольственного рынка продукцией первой необходимости с 25 апреля в республике временно запрещен экспорт всех видов зерновых и бобовых культур, таких как пшеница, рис, чечевица, горох, маш, яйца, картофель, а также всех виды мяса.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Таджикистане нет.