МАГАТЭ поставит в Узбекистан оборудование для диагностики коронавируса

CentralAsia (UZ) - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поставит в Узбекистан оборудование с комплектом диагностических тест-систем, сообщает УзА.

Общая сумма поставляемого оборудования и тест-систем составляет около 70 тысяч евро. Его прибытие в Узбекистан ожидается в начале мая.

Комплекты, которые будут доставлены в Научно-исследовательский институт вирусологии, включают в себя оборудование для обнаружения коронавируса COVID-19 с использованием нового метода диагностики, основанного на RT-PCR - полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР), а также приема, регистрации и первичной обработки материала, выделения ДНК/РНК, приготовления реакционной смеси и проведения ПЦР, детекции результатов ПЦР и дезинфекции материалов.

В клинической медицине ПЦР-диагностика является одним из наиболее востребованных методов анализа в самых разных сферах, таких как клиника инфекционных заболеваний, урология и гинекология, неонатология, служба крови, фтизиатрия и пульмонология. С помощью данного метода можно не только поставить диагноз, но и провести видовую идентификацию возбудителя - выявить конкретный штамм.

Поставка будет осуществлена в рамках Программы технического сотрудничества между Республикой Узбекистан и МАГАТЭ при участии Государственного комитета промышленной безопасности и Министерства здравоохранения РУ.