В Таджикистане 136 врачей с пневмонией госпитализированы в больницы, - Минздрав

Медицинский центр №1 / Фото: Asia-Plus

CentralAsia (TJ) - В Душанбе в больницы с пневмонией госпитализированы 136 врачей, сообщает Asia-Plus со ссылкой на Министерство здравоохранения Таджикистана.



В городской медицинский центр №1 города Душанбе были госпитализированы 319 человек с подозрением на пневмонию, 136 из них - медицинские работники. 26 апреля 107 человек были выписаны после выздоровления, ещё 30 человек будут отпущены на днях. К сожалению, 11 человек скончались от этой болезни и 8 других находятся в отделении реанимации, сообщает пресс-служба Минздрава.



На прошлой неделе в медцентре №1 от пневмонии умерли несколько человек. В среду, 22 апреля, в этой больнице умерли сразу 4 пациента. Информацию подтвердил директор Хуршед Рустамзода.



23 апреля там же от пневмонии умерли еще три человека. А 24 апреля скончался 57-летний врач - физиотерапевт Фатто Солиев.



В своем сообщении Минздрав призывает ценить работу медиков.



«Несмотря на усилия руководства и сотрудников министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана по предотвращению и искоренению глобальной пандемии коронавируса, некоторые группы людей обвиняют соответствующие органы в том, что вовремя не были приняты должные меры. Эти люди бросают камень в сторону тех, кто рискуя своей жизнью, работают круглосуточно вдали от своей семьи. С 23 января, как был создан штаб, медработники работают в таком режиме», - говорится в заявлении Минздрава.

«Таджикистан, как неотъемлемая часть мирового сообщества, не является исключением. Хотя в нашей стране не зарегистрировано коронавируса, из-за сезонного изменения климата заболеваемость пневмонией растет. В зависимости от ситуации министерство поручило всему медицинскому персоналу изолировать все случаи острых респираторных заболеваний (ОРЗ) и гриппа. Немедленно охватить противовирусным и антибактериальным лечением случаи выявления пневмонии и респираторных заболеваний», - отмечается в заявление Минздрав.



Между тем, в некоторых больницах республики врачей обязали покупать средства защиты за свой счёт и, таким образом, подготовиться к борьбе с эпидемией коронавируса.



«Мы недавно купили полный комплект за 450 сомони. Возможно, бесплатно выдают комплекты только врачам приёмных отделений и реанимаций. Но большинство корпусов центра работают на хозрасчётной основе, и, естественно, личные халаты и другие принадлежности врачи приобретают сами», - сказал Азия-Плюс сотрудник Национального медцентра на условиях анонимности.