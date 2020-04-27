В Узбекистане распространение COVID-19 завершится 24 мая этого года, - сингапурские учёные

CentralAsia (UZ) - Ученые из сингапурского университета технологии и дизайна SUTD дали прогноз по ситуации с распространением коронавируса в странах мира.

В самом начале специалисты предупреждают, что данные являются ориентировочными и читатели должны относиться к ним – как и к любым предсказаниям – с осторожностью.

"Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых предсказанных сроках окончания пандемии, опасен, поскольку из-за него может ослабнуть наша дисциплина, что приведёт к обратному развитию вируса и инфекции", – предупреждают исследователи.

Согласно опубликованным данным, в Узбекистане 97% всех случаев инфекции обнаружат уже к 3 мая, а 8 мая - 99%.

В республике распространение COVID-19, по прогнозу учёных, завершится 24 мая текущего года.

Для сравнения, по США сингапурские ученые дают другие сроки. По их прогнозам, там с эпидемией справятся только к 27 августа. В стране сейчас насчитывается почти миллион зараженных.

В Германии – 1 августа, а во Франции – 5 августа. В Великобритании все закончится 14 августа.

По мнению исследователей, в Китае завершение ситуации с COVID-19 произошло уже 9 апреля.

В Кыргызстане, Грузии, Азербайджане и Молдавии, - 6-го, 14-го, 18-го и 25 июня. На Украине болезнь отступит немного позднее - 28 июля.

По мнению аналитиков, в Беларуси и Армении распространение коронавируса завершится 14 и 20 августа, а в Казахстане это произойдет лишь 27 сентября.

В России ситуация с распространением вируса завершится на 97% к 20 мая. К 28 мая ситуация разрешится уже на 99%, а на 100% ее окончание прогнозируется на 20 июля.

Таджикистан и Туркменистан в список стран, рассмотренных исследователями, не вошли, поскольку в этих странах случаев заражения пока зафиксировано не было.