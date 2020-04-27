В Узбекистане распространение COVID-19 завершится 24 мая этого года, - сингапурские учёные

- Узбекистан, общество
- 23:35, 27 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - Ученые из сингапурского университета технологии и дизайна SUTD дали прогноз по ситуации с распространением коронавируса в странах мира.
В самом начале специалисты предупреждают, что данные являются ориентировочными и читатели должны относиться к ним – как и к любым предсказаниям – с осторожностью.
"Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых предсказанных сроках окончания пандемии, опасен, поскольку из-за него может ослабнуть наша дисциплина, что приведёт к обратному развитию вируса и инфекции", – предупреждают исследователи.
Согласно опубликованным данным, в Узбекистане 97% всех случаев инфекции обнаружат уже к 3 мая, а 8 мая - 99%.
В республике распространение COVID-19, по прогнозу учёных, завершится 24 мая текущего года.
Для сравнения, по США сингапурские ученые дают другие сроки. По их прогнозам, там с эпидемией справятся только к 27 августа. В стране сейчас насчитывается почти миллион зараженных.
В Германии – 1 августа, а во Франции – 5 августа. В Великобритании все закончится 14 августа.
По мнению исследователей, в Китае завершение ситуации с COVID-19 произошло уже 9 апреля.
В Кыргызстане, Грузии, Азербайджане и Молдавии, - 6-го, 14-го, 18-го и 25 июня. На Украине болезнь отступит немного позднее - 28 июля.
По мнению аналитиков, в Беларуси и Армении распространение коронавируса завершится 14 и 20 августа, а в Казахстане это произойдет лишь 27 сентября.
В России ситуация с распространением вируса завершится на 97% к 20 мая. К 28 мая ситуация разрешится уже на 99%, а на 100% ее окончание прогнозируется на 20 июля.
Таджикистан и Туркменистан в список стран, рассмотренных исследователями, не вошли, поскольку в этих странах случаев заражения пока зафиксировано не было.