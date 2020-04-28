В России попросили узбекских правозащитников помочь с вывозом 300 россиян из Ташкента

CentralAsia (UZ) - Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к главе Национального центра Узбекистана по правам человека Акмалу Саидову с просьбой помочь с вывозом российских граждан из Ташкента. Об этом сообщается на сайте совета.

«Прошу вас в целях обеспечения прав наших граждан на возвращение на родину оказать возможное содействие в получении разрешений для организации рейса, ранее запланированного на 28 апреля», — попросил в письме глава СПЧ Валерий Фадеев. Он также выразил уверенность в том, что совместные усилия гражданских обществ двух стран позволят ослабить негативные последствия сложившейся «непростой ситуации».

Российские правозащитники сообщают, что рейс авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Ташкента 28 апреля, однако власти Узбекистана до сих пор не предоставили необходимые согласования для полета.

7 апреля Минтранс России сообщил, что на вывозные рейсы могут претендовать только те россияне, кто выехал из страны после 1 января 2020 года. Если у желающего вернуться домой имеется билет иностранной авиакомпании, то ему придется доплатить за рейс от 200 до 400 евро. По билету российской авиакомпании перевозка будет бесплатной.

Официальных комментариев о решении вопроса от узбекской стороны пока не поступало.